人気ラッパーZeebra（55）が11日、都内で、女性ラッパー発掘オーディション「GOLDEN MIC」の開催を発表した。オーガナイザーと審査員を務めるZeebraは「日本のヒップホップ…次はフィメールの時代だ。光り輝く女性ラッパーの才能をピックアップするオーディションを立ち上げます」と宣言。90年代から日本のHIP HOPシーンをけん引してきたが「Awichをはじめとする女性アーティストの台頭で、近年、さらなる盛り上がりをみせる日本の