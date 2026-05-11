暫定2車線区間が長い！「常磐道」300km外環道から宮城県までの約300kmを結ぶ常磐道。2015年3月の全線開通から11年が経ちました。茨城県や福島県浜通りの動脈としてだけでなく、仙台東部道路や仙台北部道路と一体となることで、東京方面−仙台間で東北道のバイパスとしても機能しています。 【いまドーなってるの？】これが「常磐道 4車線化」の現状です（地図／画像）NEXCO東日本によると、全線開通後の常磐道は東京方面〜仙台