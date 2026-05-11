9日午後、潟上市の十字路交差点でバイクと車が衝突する事故がありました。1人が大けがをしています。五城目警察署の調べによりますと、9日午後2時40分ごろ、潟上市天王字鶴沼台の国道101号を昭和大久保方向から出戸浜方向に向かって走っていたバイクが、十字路交差点で、左側から走ってきた軽乗用車と衝突しました。この事故で、バイクを運転していた千葉県の66歳の男性が、手首の骨を折る大けがをしました。軽乗用車を運転してい