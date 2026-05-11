犬が大好きな『食べ物』ランキングTOP５ 皆さんの飼っているわんちゃんは、どんな食べ物を好みますか。「うちの子は〇〇が好き」というように、大好物なものが思い浮かんだと思います。 ここでは、多くの犬に愛されている『食べ物』を人気ランキング形式でご紹介します。オススメの与え方も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。 第5位りんご りんごは、程よい甘みと爽やかさを感じられる果物です。も