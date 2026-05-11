9日朝、由利本荘市土屋地区や三条地区でクマが目撃されました。由利本荘警察署の調べによりますと9日午前7時半ごろ、由利本荘市土谷字土屋の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、この家に住む80代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。同じ時間帯に車で通りかかった30代の女性からも同様の目撃情報が寄せられています。一方、9日午前8時半ごろには由利本荘市三条字三条の田んぼにクマ1頭がいるのを、散歩をしてい