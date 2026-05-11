【趣味ギア適性診断】自宅を最高のエンタメ空間に変える。その中心にあるのがAI技術で進化したテレビや、自由度を高めたプロジェクターなどの最新AVギア。こだわり追求型の最新機器を紹介する！＊＊＊【TYPE 1・インドアおこもり没入派】「自宅をエンタメ秘密基地にする選択肢は、手軽さ追求のテレビか、超大画面志向のプロジェクターの2択」と語るのはAV評論家の折原一也さん。テレビ中心で考えるならレグザ「55Z875R」が