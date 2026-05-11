BAND-MAIDが、ニューシングル『ENERGETIC』を6月24日にリリース。また、収録内容やジャケット画像、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：BAND-MAID、圧倒的技量で熱狂の一夜に――ロングツアーの集大成で示した“最強のお給仕”とロックの真髄） 本情報は、“メイドの日”である5月10日に東京 Zepp Hanedaで行われた『BAND-MAID WORLD TOUR 2026』の終演後にサプライズで発表