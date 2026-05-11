ジェイアール西日本デイリーサービスネットは、JR新大阪駅在来線改札内の「エキマルシェ新大阪」の全館リニューアルに向けて、既存の店舗を順次閉店する。対象店舗と閉店時期は、ドリップ エックス カフェ、デリチュース、ポンポン×クリスピー、蜜香屋 SUNAJI、エピナール、喜八洲総本舗 和菓子、FRUIT GARDEN 山口果物、うぐいすボール、はちみつスイーツ“アンニュイ”、りくろーおじさんの店 チーズケーキ、御菓子所 泉寿庵が5