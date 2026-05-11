ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」の「LINEMO週穫祭」で、5月の月替わりキャンペーンと週替わりキャンペーン第1弾を開始した。 既存ユーザーも応募OK「LINEMO週穫祭」 「LINEMO週穫祭 春奈とやす子のハルナツGO！GO！キャンペーン」は、5月31日23時59分まで実施されるプレゼント企画。既存ユーザーだけでなく、これから契約を検討しているユーザӦ