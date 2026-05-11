高気圧に覆われている影響で、山形県内は、晴れています。きょうは日中の最高気温が山形で２７度まで上がる見込みです。 【写真を見る】山形県内は高気圧に覆われ暖かな陽気に最高気温山形で27度予想 山形地方気象台によりますと、東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。この影響で県内は晴れて朝から気温が上がっています。 午前１０時時点での気温は、酒田で２２．６度。鶴岡で２１．９度。庄内町狩川と西