けさ上山市の十字路交差点で、小学生が乗用車と接触したということです。小学生は軽いけがをして病院に搬送されています。 【画像】事故現場の交差点 消防などによりますときょう午前８時ごろ上山市長清水の十字路交差点で「小学生が車からはねられた」などと１１９番通報がありました。 現場では車と小学２年生の男の子が接触していて、男が病院に搬送されました。 男の子に目立った外傷はなく会話もできる状態だということで