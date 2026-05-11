全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蒲田のとんかつ店『まるやま食堂蒲田本店』です。激戦区の人気店はボリュームよしコスパもよしとんかつ激戦区の蒲田からは地元御三家の1軒をご紹介しよう。創業は50年ほど前。当初は刺身や煮付けも出す大衆食堂だったが、今やとんかつが看板。豚肉は上質な千葉産「林SPF」を使い、極上ロースなら生肉で約280g、衣を付けて揚げれば40