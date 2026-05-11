クマの目撃や出没が相次ぐ中、市民の安全を守るために重要になるのがクマを捕獲する技術です。山形県鶴岡市では自動車部品の製造技術を使って作られた捕獲用の箱ワナが市に寄贈されました。 【写真を見る】 速やかなクマ捕獲に向けて自動車部品の製造技術を使い作られたクマの箱ワナ寄贈（山形・鶴岡市） その箱ワナがこちらです。近年被害が拡大しているクマ被害をうけ、神奈川県に本社を置く自動車部品を製造するヨロズが