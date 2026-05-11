太平洋戦争末期、水上特攻艇に乗り込み命を落とした隊員を追悼する慰霊祭が川棚町で行われました。 太平洋戦争中、旧日本軍が開発した水上特攻艇「震洋」。 敵艦への体当たりや過酷な訓練で、3000人を超える隊員が命を落としました。 訓練基地があった川棚町の慰霊祭は60回目で、遺族や川棚町長らが参列し、黙とうを捧げました。 （遺族代表 鶴田 明子さん） 「臨時魚雷訓練所がここ川棚町新谷郷