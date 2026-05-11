お笑いコンビ・サバンナの八木真澄さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方・高橋茂雄さんによる後輩芸人へのいじめ問題について、謝罪と経緯の説明をしました。【投稿】八木真澄の誠意ある謝罪と説明「全てコンビであるサバンナの責任」と謝罪八木さんは「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」とつづり、Xの連続投稿