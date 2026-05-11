ファミリーマートは、たっぷりのクリームやこだわりの濃厚カスタードが特長の「大人気シュー」2品のリニューアルに加え、驚きのザクほろ・もちむにの食感が楽しめる「新食感シュー」2品を発売する。合わせて4品のシュークリームが集合する「絶品シュークリーム大集（シュー）合！」キャンペーンを、12日から全国のファミリーマート約1万6400店にて開催する。【写真】食感気になる！「もちむにシュー（ミルククリーム）」今回、