マッチングアプリで知り合った女子高校生にわいせつな行為をし、その様子を撮影したとして、会社員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、会社員の白石大夢容疑者は去年6月、当時高校1年生の女子生徒に、自宅近くの公園でわいせつな行為をし、その様子を撮影した疑いがもたれています。白石容疑者は女子生徒とマッチングアプリを通じて知り合い、女子生徒のスマートフォンでわいせつな行為をあわせて10分近く撮影したとみられ