【明治安田J1百年構想リーグ】FC東京 2−1 東京ヴェルディ（5月10日／味の素スタジアム）【映像】長友佑都が「魂のディフェンス」（実際の様子）不屈の男・長友佑都が、W杯メンバー入りへ向けて猛アピールを見せた。東京ダービーで持ち味である球際の強さを発揮。解説も「気合い入ってんね！」と、その熱量に反応している。FC東京は5月10日、明治安田J1百年構想リーグ第16節で東京ヴェルディと対戦。日本代表の森保一監督が視