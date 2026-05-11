福島・磐越自動車道で高校生ら21人が死傷したバス事故をめぐり、学校と運行会社の間で違法な「白バス」行為が繰り返されていた疑いが浮上し、警察が経緯を捜査している。「白バス」行為繰り返されたか福島県の磐越自動車で高校生など21人が死傷したバス事故で、警察が、学校とバス運行会社の間で「白バス」行為が繰り返されていたとみて捜査していることが分かった。5月6日、郡山市の磐越自動車道で、若山哲夫容疑者が運転するマイ