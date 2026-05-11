フジテレビ伊藤利尋アナウンサー（53）が11日、メインキャスターを務める同局系情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）に出演。男子生徒1人が死亡した磐越道のマイクロバス事故について、レンタカーと二種免許のない運転手を事故歴などの確認もせずに使った今回のバス運用について「何のためのルールなのか？」と、憤りを隠せない様子で訴えた。事故は6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市熱海町高玉の磐越道上り線で発生