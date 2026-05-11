「うちは財産が少ないから相続でもめることはない」と考える家庭は少なくありません。たしかに、相続財産が高額でなければ、相続税の心配は小さいかもしれません。しかし、相続で問題になりやすいのは税金だけではありません。 家や預金を誰が、どのように受け取るのかを決める場面で、家族の意見が分かれることがあります。本記事では、財産が家と少しの預金だけの場合に起こりやすい相続トラブルと、事前に確認しておきた