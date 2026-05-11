ハワイ旅行は決して安い買い物ではありません。そのため「せっかく行くならできるだけ多くの場所を回りたい」と考える人もいれば、「日常を離れてゆっくりしたい」と考える人もいます。どちらも正しい考え方ですが、実際にどちらが自分たちに向いているのか迷う方も多いでしょう。 この記事では、詰め込み型と滞在型それぞれの特徴を整理し、どちらが自分たちに合うのかを考えるヒントを紹介します。 詰め込み型の