親が亡くなった際は、葬儀費用などを中心に想定外の出費が生じ、どうしてもお金が必要になる場面があります。 そんなとき、親の遺産について「どうせ自分は相続人だし、少しくらい使ってもよいのでは」と考えてしまう人もいるかもしれません。そこで今回は、遺産分割が終わる前に遺産のお金に手を付けてしまうことの問題点について解説します。 遺産分割前の預貯金引き出しは要注意 ある方が亡くなった後、その方