バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」を2026年5月 第3週 より発売する。全4種で価格は500円。2026年5月 第3週 発売「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」(全4種・500円)「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection2」は、「S.H.Figuarts」のミニチュアアイテム第2弾。パッケージの細部まで精巧に再現した、箱入りのミニチュアフィギュアだ。○