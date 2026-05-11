※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。この記事の画像を見る 2年連続で『M-1グランプリ』ファイナリストとなったママタルトの檜原洋平が、初となるエッセイ集『正直言わせてもらうでぃ、この本読んで日々をご機嫌にするほかないやろう』を刊行。生活の中にある“楽しみ”に焦点を当てた飾らない文章が「読むと気持ちがラクになる」と評判だ。――ウェブ連載が一冊に。連載期間中のことを振り返ってくださ