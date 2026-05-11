バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」を2026年5月 第3週 より発売する。全14種で価格は400円。2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」(全14種・400円)「【フラットガシャポン】B.LEAGUE モテ男No.1ランキング クリアファイル」は、B.LEAGUE開幕時から毎年実施されているバレンタイン企画「モテ男