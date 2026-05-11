１０日の日本テレビ系ドラマ「１０回切って倒れない木はない」第５話で最後、主人公のミンソク（志尊淳）と桃子（仁村紗和）の純愛告白シーンがみられた。このクライマックス場面を呼んだのが?恋敵?の拓人（京本大我）によるもう一つの告白。恋の成就を描いたラストより、恋に破れた拓人の語りに視聴者は動かされた。Ｘ（旧ツイッター）には、「大我くん、拓人さんステキでした」「拓人先生の男気素直に言って偉いね」「拓人