ITZYが、ワールドツアー「ITZY 3RD WORLD TOUR 」の日本公演を京王アリーナTOKYOで開催した。 5月9日と10日の2日間にわたる公演は、チケット発売と同時に即完売した。昨年10月のファンミーティングを経て再び日本のステージに立った5人は、さらなる進化を遂げたパフォーマンスを披露した。 【写真】ユナ、横浜で美脚チラ見せ本公演は、ツアータイトルと同名のアルバム『TUNNEL VISION』のコンセプトである「本当の自分を探していく