ボーイズグループCORTIS（コルティス）の2ndミニアルバムが、初動（発売後1週間の売上）231万枚を突破した。5月11日、アルバム販売量集計サイト「HANTEOチャート」によると、CORTISの2ndミニアルバム『GREENGREEN』は、4日から10日までの間に計231万3291枚を売り上げ、週間アルバムチャートの首位を獲得した。【写真】「東京ガールズコレクション」に参加したCORTIS昨年9月にリリースした1stミニアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES