【モデルプレス＝2026/05/11】歌手の木村カエラが5月10日、自身のInstagramを更新。子どもたちからの母の日プレゼントを公開し、話題となっている。【写真】41歳女性歌手「丁寧なプレゼント」子どもからの手作り母の日カード◆木村カエラ、子どもたちからの母の日のプレゼント公開木村は「母の日 To the best mom ever（史上最高のママへ）最高」とつづり、写真を投稿。赤色の二つ折りのカードを開くと、キャラクターが手に花束を