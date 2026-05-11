大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、守備での不安を露呈し、地元メディアが危機感を示している。「大リーグではめったに見られない悪送球を犯した」 ドジャースは2026年5月10日、本拠地ドジャー・スタジアムでアトランタ・ブレーブスと対戦し、キムは「8番・ショート」でスタメン出場した。 この日、キムは3打数無安打1四球1三振と、打撃で振るわなかった。 守備では、5点ビハイン