ピザチェーン「ピザハット」は、2026年5月11日から6月15日までの期間限定で、「飲めるピザ」シリーズの新作「飲めるピザ チーズカレー」を販売する。Mサイズのホールピザに加え、1人向けの「MY BOX」商品や「ピザポテBOX」も展開し、持ち帰りは700円から購入できる。今回登場する「飲めるピザ チーズカレー」は、とろ〜りチーズと濃厚カレーを組み合わせた新作ピザ。「飲める食べ物」の代表格ともいえるカレーを、「飲めるピザ」シ