半導体メーカーのソニーセミコンダクタソリューションズが、台湾の半導体メーカーであるTSMCと次世代イメージセンサーの開発・製造で提携することを明らかにしました。ソニーセミコンダクタソリューションズとTSMC、次世代イメージセンサーに関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結｜ニュースリリース｜ソニーセミコンダクタソリューションズグループhttps://www.sony-semicon.com/ja/news/2026/2026050801.htmlSony Semiconduc