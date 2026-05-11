福岡県太宰府市の太宰府天満宮で11日、ご神木から実を収穫する神事「飛梅ちぎり」が行われました。 太宰府天満宮では、狩衣姿の神職がご神木の飛梅の枝を竹ざおで揺らし、巫女が実を拾い集めました。飛梅から梅の実1個が採取され、10日までに収穫されたものと合わせ、ことし収穫・奉納されたのは8個でした。太宰府天満宮によりますと、飛梅が仮殿で日陰になることや雨が少なかったことが影響したとみられるということです。■