ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開IIその2」をお届けする（第1488回）。＊＊＊誤解された｢平民宰相｣の真意原敬内閣の「四大政綱」のうち、交通機関の整備、とくに鉄道網の充実について詳しく触れたい。というのも、現代の日本は新幹線技術等によって世界最高水準の鉄道と