普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「躍起」はなんて読む？漢字の「躍」は躍動（やくどう）、活躍（かつやく）といった言葉で使われていますね。一方、「起」は、起点（きてん）、起床（きしょう）などの熟語でみなさんにもなじみ深いと