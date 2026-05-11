A.B.C-Z A.B.C-Zが主催するツーマンライブフェス『A.B.C-Z CONNECTION Vol.2』のゲストアーティストが11日、発表された。2025年に初開催され、第2弾となる本イベントは、8月19日に「グランキューブ大阪 メインホール」、8月29日・30日に「パシフィコ横浜 国立大ホール」で開催される。ゲストは、8月19日にZiDol、8月29日に新浜レオン、8月30日に大黒摩季の出演が決定。チケットは、A.B.C-Z、新浜レオン、大黒摩季の