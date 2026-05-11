ＮＨＫマイルＣを制したロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が１１日、レースから一夜明けて美浦トレセンで元気な姿を見せた。大混戦と見られていたが、１番人気に支持されての勝利。小針健一助手（４４）は「戻ってきたのが日曜の午後８時半くらいで、少し気が入っている感じでした。レース後はいつもこんな感じです」と鼻差の激闘を戦いきった担当馬の様子を明かした。後方からとなったレース