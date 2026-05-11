寺西拓人 timeleszの寺西拓人が11日、まつ毛美容液「ラッシュアディクト」の新アンバサダーに就任した。新TVCM「続ける人は、美しい。」篇が5月16日より関東地区で放映される。なお、5月11日からは各デジタルプラットフォームで先行配信が開始される。【動画】timelesz寺西拓人が出演Lashaddict TVCM『続ける人は、美しい。』篇＆メイキング映像幻想的な三日月の上で「続ける人」を肯定新CMは、星空を背景に水面に