「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が母親の写真を公開し、驚きの声が上がっている。ゆきぽよは１１日にインスタグラムで「Ｈａｐｐｙｍｏｔｈｅｒ’ｓｄａｙ」とコメント。幼少期の自身と母・ミッシェルさんとの親子写真を掲載した。フィリピンとスペインのハーフという母は、現在のゆきぽよにそっくりだ。フォロワーは「ママに似てる」「凄（すご）い似てますね」「今のままぽよの姿が、約２０年