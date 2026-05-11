長良川でとれた天然アユの初競りで、1キロ35万円の値がつき、31年前の6万円を大幅に上回る史上最高値となりました。 【写真を見る】｢天然アユ｣ 1995年は6万円→35万円に！31年ぶり最高値 うなぎ料理店で天ぷらとして振る舞われる予定 ｢朝から緊張…落とせなかったら大変｣ アユの初競りは、岐阜市の中央卸売市場で11日午前6時に始まりました。岐阜市によりますと、入荷量は去年より18キロ少ない36キロでしたが…（競りの様子）「