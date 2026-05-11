「学校に行かず、この子の将来は大丈夫だろうか……」不登校の小中学生が約35万人と過去最多を記録するなか、多くの保護者がこうした「出口の見えない不安」を抱えている。しかし、そんな常識を揺さぶる、型破りな“学校”があるという。「勉強は教えない」「月謝は無料」「高卒資格を求めるならお断り」……なぜ、あえて厳しい道とも思える方針をとるのか。 そこには、現代の学校教育がこぼし落とした「生きる力」の本質があった