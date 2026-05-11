空力を意識してデザイン新型『日産リーフ』のエクステリアは、航続距離向上などを目的に空力に注意を払ってデザインされ、インテリアにおいても特徴があるという。チーフデザイナーにそのあたりを詳しく聞いた。【画像】貴重なデザインスケッチも！次世代スタンダードを目指した3代目『日産リーフ』全9枚エクステリアデザインのコンセプトは、空力を意識したスーパーエアロ、ドアハンドルに代表されるスーパーフラッシュ、そして