ザ・リッツ・カールトン大阪 1階 ザ・ロビーラウンジでは、2026年4月24日(金)～ 6月17日(水)まで「アーリーサマーエレガンス ウィズ ジャ パニーズティー」を開催中。新茶の季節にあわせ、日本茶の奥深い魅力を堪能できる極上のアフタヌーンティー♡新緑がまぶしい爽やかな季節のお出かけに、是非いかがですか？ 主役は日本茶！和と仏の魅力がつまったアフタ