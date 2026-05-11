宮城県やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります 弁護士は、法的トラブルについて予防の段階から解決に至るまで支援してくれる法律の専門家です。宮城県および周辺エリアでは、法律事務所のほか、弁護士会、市役所、法テラスなどの公的機関でも、弁護士による無料相談を利用できます。弁護士に相談することで、現在抱えている問題点を整理できたり、解決までの見通しを立てやすくなったりする点が利