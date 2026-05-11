霜降り明星・せいやが11日、都内で行われたオーディションプロジェクト「GOLDEN MIC」記者会見に登壇。番組のMCに就任し、意欲を語った。【写真】Zeebraのマイクに大盛り上がりのせいや同プロジェクトは、新たな女性ラッパーの可能性と才能の発掘を目的として立ち上がった。Zeebraはプロジェクトオーガナイザーを務める。オーディションの模様は、今夏から日本テレビで放送される。昨秋、本名の「石川晟也」名義でアーティス