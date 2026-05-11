俳優の小池栄子、中村蒼、玉置玲央、関口メンディー、お笑い芸人のひょうろくが11日、都内で行われたNHK土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』（23日午後10時スタート）完成会見に登場した。【写真】うつくしい！にっこり上品な笑顔を見せる小池栄子本作は、刑務所の“食”をテーマに、人の再生と希望を描く社会派コメディードラマ。現役の刑務所管理栄養士・黒柳桂子氏によるノンフィクションを原作に、かつて一流イタリアンシェフ