伊藤有希ノルディックスキー・ジャンプ女子でワールドカップ（W杯）通算10勝を誇り、五輪4大会連続出場の伊藤有希（32）が2026〜27年シーズン限りで現役を引退する。11日、所属先の土屋ホームが発表した。伊藤はインスタグラムで「最後の1本まで世界一を目指して挑戦し続けます」などとコメントした。W杯は女子が発足した11〜12年シーズンから参戦し、16〜17年シーズンには5勝を挙げて個人総合で2位。世界選手権でも15、17年に