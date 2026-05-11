サッカー日本代表は前回のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会以降、ドイツ、ブラジル、イングランドとＷ杯優勝経験のある強豪を次々と破り、初優勝を掲げて北中米３か国大会に臨む。世界の背中を追いかけてきた日本サッカーの「現在地」を探る。［日本の現在地］＜５＞１９７８年ワールドカップ（Ｗ杯）で優勝したアルゼンチン代表の主力で、Ｊリーグの清水、横浜Ｍ、東京Ｖ、町田で監督を務めるなど日本サッカーをよく知るオ