普通の一般男性がプロにアーティスト写真（アー写）を撮ってもらったら、"何か"をやっていそうな雰囲気の人物に変貌――。そんなビフォーアフターの写真をある男性がXに投稿したところ、「意識高そう」「胡散臭い社長になった」と反響を呼び、560万件を超えるインプレッションを記録しています。 【アフター写真】プロが手がけると、別人のような印象に投稿したのは、自称「ドン引かせ屋さん」として、様々な「やってみた」体